Affaire Sonko : Les droits de l’hommistes pour le respect des procédures légales

Les organisations de défense des droits humains sont montées au créneau pour exiger le respect des procédures légales de mise en accusation des représentants du peuple dans l’affaire Ousmane Sonko. Dans un communiqué parvenu à L’AS, Afrikajom Center, Amnesty International Sénégal (AIS), Forum social sénégalais (FSS), la LSDH et la (RADDHO) rappellent que la levée de l’immunité parlementaire d’un député obéit à une procédure légale bien claire qui est enclenchée par la saisine officielle du bureau de l’Assemblée nationale par le ministre de la Justice.

Cependant, elles ont condamné les violences qui ont suivi cette affaire. Non sans inviter le gouvernement à demander aux forces de défense et de sécurité de faire preuve de retenue en s’abstenant de tout usage excessif de la force lors des opérations de maintien de l’ordre. Aussi exigent-elles à l’Etat de s’abstenir de toute immixtion dans les procédures judiciaires concernant des citoyens.