Affaire Sweet Beauté : Cheikh Tidiane Dieye répond au ministre de la Justice

“Un verdict effroyable, injuste, inéquitable, presqu’insensé”. Tel est l’avis du Coordonnateur de la Plateforme Avenir Senegaal bi ñu bëgg, Dr Cheikh Tidiane Dieye, appréciant, devant le Jdd, ce dimanche 11 juin, le verdict rendu le 1er juin dernier, par la chambre criminelle, dans l’affaire Sweet Beauté, opposant l’ex-masseuse Adji Sarr au leader de Pastef, Ousmane Sonko. Ce dernier a été condamné à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse.

Invité du Jdd, la semaine dernière, le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, avait tenu à préciser que le leader de Pastef n’a pas été “acquitté pour viol” mais que le juge avait “disqualifié des faits de viol en corruption de la jeunesse”. De quoi faire réagir Cheikh Tidiane Dieye.

“J’ai regardé (le Garde des Sceaux), ici, en face de vous (Aïssata Ndiathie Fall), essayer de justifier l’injustifiable. J’avais déjà dit en ce qui le concerne que c’est quelqu’un pour qui j’avais la plus grande estime tout le temps qu’il était dans des postures intellectuelles pour éclairer l’opinion et le pays. Maintenant qu’il est dans la politique politicienne et partisane et qu’il se permet de défendre l’indéfendable, de défendre cette fuite en avant du gouvernement, en essayant de démontrer qu’une accusation qui commence par une accusation de viols avec arme à feu peut à la fin accoucher d’une condamnation pour corruption de la jeunesse alors que le renvoi vers la chambre criminelle avait été précis et clair. Comment un tribunal sérieux peut-il en arriver à cette sorte d’élucubration et de contorsion juridico-judiciaire juste pour condamner un homme ?”, s’interroge le membre du F24.