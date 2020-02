Affaire Thione Niang-la police…Peut-on parler d’un abus d’autorité avec notre police nationale ?

Parfois, il nous arrive de remarquer que : l’abus d’autorité existe avec notre police nationale. L’affaire du Sénégalais Thione Niang, qui est établi aux États-Unis et qui est en train d’investir dans son pays natal, plus particulièrement à Sendou, en est un parfait exemple. Il semble avoir dit la vérité dans cette affaire.

Il y a environ six mois, un pharmacien avait refusé de donner un médicament a un commissaire de police qui n’avait pas présenter d’ordonnance, comme le recommande l’éthique de leur métier. Conséquence : le pharmacien s’était fait agresser dix minutes après par les éléments dudit commissaire qui officiait au Commissariat des Parcelles Assainies. Heureusement que la vidéosurveillance avait servi de preuve matérielle pour prouver la bonne foi du pharmacien. La suite : ce commissaire en question aura été démis de ses fonctions et muté ailleurs.

La première règle élémentaire à respecter avant la perquisition est l’inviolabilité du domicile, selon l’article 13 de la Constitution sénégalaise. En effet, un policier ne doit ou ne peut pas entrer chez une personne, n’importe quand ni n’importe comment. Un domicile est un lieu privé. Et le respect de la vie privée est un droit garanti par nos lois.

C’est prématuré de parler de perquisition dans ce cas de figure, car la perquisition est la recherche d’éléments de preuves d’une infraction au domicile d’une personne physique ou dans les locaux d’une personne morale. Ce qui est désolant maintenant, c’est que certains de nos policiers se mettent en tenue de «Baye Fall» pour exercer leurs fonctions.

La meilleure méthode serait d’avoir la posture d’une Police de proximité, se présenter à l’auberge et remettre une convocation à la personne ciblée. Les documents administratifs brandis par Thione Niang sur les réseaux sociaux servent en même temps d’autorisation d’exploitation. Car ils attestent les papiers exigés pour l’ouverture d’une maison d’hôte.

Thione Niang n’a rien à voir dans cette affaire, dans la mesure où la personne morale est le responsable de la maison d’hôte.

Thione Niang, Akon et Bathily sont des entrepreneurs qui méritent respect et attention. Ils ont été carrément écartés des affaires pendant sept ans, sous l’avènement du Président Macky Sall. Des millions de dollars ont été investis ailleurs sans pour autant que le Sénégal en bénéficie. Notre pays semble préférer donner la priorité des investissements aux investisseurs étrangers qui rapatrient leurs bénéfices avec un bon taux de croissance qui appauvrisse les populations locales. C’est maintenant que les opportunités d’investissement ont commencé à reprendre avec la nouvelle ville de Akon à Mbodiène, l’usine de montage de vélos électriques et de panneaux solaires à Diamniadio avec Thione Niang.

Thione, Akon et Bathily bénéficient d’un large réseau d’investisseurs. Donc, on doit plutôt les encadrer au lieu de leur compliquer la tâche ou de faire d’eux des boucs émissaires.

Thione Niang participe au développement de Sendou avec sa ferme. Il a aussi offert un bus aux enfants de la localité pour leur faciliter le transport.

Thione a l’obligation morale de se positionner pour devenir le prochain maire de Sendou afin de défendre les intérêts des populations( impact environnemental )avec l’implantation du nouveau Port minéralier de Bargny-Sendou.Tu as tout notre soutien cher compatriote de la diaspora.

Adiouma Diallo, Sénégalais de l’extérieur Genève (Suisse)