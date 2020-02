Affrontement à Guet Ndar : 31 personnes placées sous mandat de dépôt

Le film de la violente manifestation entre force de l’ordre et pêcheurs de Guet-Ndar est loin de connaitre son épilogue. Les 31 personnes interpellées lors de ces affrontements ont été placées sous mandat de dépôt à la prison de Saint-Louis.

Il s’agit principalement de 12 mineurs et 19 majeurs dont 4 pêcheurs, un élève en classe de 5ème, des élèves d’écoles coraniques, des maçons, des tailleurs et des mareyeurs. Ils sont poursuivis pour trouble à l’ordre public et destruction de bien public.