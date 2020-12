Affrontements à l’UCAD : Babacar Diop et 5 étudiants arrêtés

Après les violents affrontements entre forces de l’ordre et étudiants de l’Université Cheikh nta Diop de Dakar (UCAD), l’heure est au bilan. En effet, ces échauffourées sur l’avenue Cheikh Anta Diop, ont conduit à l’arrestation du Pr. Babacar Diop, président des Forces démocratiques sénégalaises et 5 étudiants.

Les raisons de la manifestation de ce mercredi 9 décembre qui a duré plus de trois tours d’horloge sont le non-paiement des bourses.