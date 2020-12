L’arbitre de la rencontre PSG-Istanbul Baçakshir brise le silence !

La soirée de mardi restera dans l’histoire de la Ligue des champions, mais ce n’est pas une bonne chose. Au Parc des Princes, le match a été interrompu puis reporté après des supposées insultes racistes du quatrième arbitre envers un membre du staff de l’équipe turque. De quoi provoquer la colère des deux équipes, qui ont décidé de rentrer aux vestiaires.

L’équipe d’Istanbul n’a pas souhaité reprendre le match face à la gravité de la situation et la rencontre se jouera finalement ce mercredi, Ovidiu Hategan, arbitre principal de la rencontre, est sorti de son silence ce mercredi matin lors d’un entretien téléphonique avec « Europe 1″.

*Ce mercredi soir, ce n’est pas lui qui arbitrera le reste de la rencontre, puisque l’UEFA changera le corps arbitral, et a fera venir le Néerlandais Danny Makkeliee en urgence à Paris. » Nous ne pouvons faire aucune déclaration, on doit d’abord parler à l’UEFA. En temps normal, je vous aurais répondu volontiers, mais pas ce soir. Bien sûr que nous sommes désolés, mais respectez notre silence, et comprenez la situation », a déclaré l’arbitre.

A noter que la rencontre est reprogrammée cet après midi à partir de 17heures GMT et compte pour le dernier match de poule