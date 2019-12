Nous avons suivi avec consternation les affrontements qui ont opposé les forces de l’ordre avec les populations Lebou de Mbour ayant fait plusieurs blessés.

Cet état de fait découle d’un mauvais management du dossier du fait d’une méconnaissance de l’environnement et de l’état d’esprit des populations Lebou.

L’option de l’affrontement par l’envoi des forces de l’ordre en faible effectif a été une très mauvaise option pour qui connaît le milieu.

Un dialogue inclusif devait être mené avec tous les acteurs concernés pour s’entendre sur tous les points de divergence.

L’utilisation de la force devait être la dernière option vu la complexité du milieu des pêcheurs.

Au cas où l’utilisation de la force publique devenait une nécessité, j’aurais conseillé aux autorités de déployer une force impressionnante dissuasive mais pas agressive. Une force qui ne donnerait aucune chance aux manifestants.

Les pêcheurs sénégalais pour qui les connaît ne sont pas assimilables aux populations lambda et n’ont rien à envier aux militaires, de par leurs formations, leurs forces, leurs courages et leur endurance. Ce sont des personnes déterminées à faire face à n’importe quelles situations

Y envoyer un sous-effectif de policiers sans connaître ni avec qui ils ont affaire ni la complexité de l’environnement, a été une erreur fatale. Heureusement que l’irréparable a été évité par le seul miracle de Dieu.

Je demande aux autorités de retirer toutes les forces de l’ordre et de privilégier le dialogue, force restera bien sûr à la loi.

Me Diaraf SOW Sg national parti ADAE/J