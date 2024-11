Afrobasket : La Fédé souhaite la présence de Sonko à Dakar Arena

Le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB), Me Babacar Ndiaye, a sollicité mercredi, la présence du Premier Ministre, Ousmane Sonko, à Dakar Arena à l’occasion des éliminatoires de l’Afrobasket masculin 2025, qui se dérouleront du 22 au 24 novembre 2024.

« Je ne fais pas de la politique, mais si on annonce la venue du PM Ousmane Sonko à Dakar Arena, la salle sera remplie. On souhaiterait sa présence à Dakar Arena. Je pense que cela nous permettrait de remplir la salle et nos poches », a déclaré Me Ndiaye, lors d’une conférence de presse tenue, ce mercredi dans les locaux de la Fédération. « S’il pouvait venir présider le match Sénégal-Gabon prévu samedi, ce serait une très bonne chose », dit-il.

Concernant d’ailleurs, la partie mobilisation, la fédération a mis en place plusieurs stratégies de communication pour attirer les férus de la balle orange.