Agression MNF : Aly Saleh invite la presse à s’unir « pour agir »

Verbatim : Tous ensemble pour faire face

Face aux images de la tentative de meurtre de Maimouna Ndour Faye (MNF) devenues virales et à tout ce que nous savons des violences physiques infligées à des professionnels des médias exprimées, vient nourrir une colère déjà inouïe. Car nous le savons depuis bien longtemps, les journalistes subissent des violences de la part des forces de l’ordre et de militants de partis politiques. Ces menaces de mort, ces injures, ces agressions physiques et verbales doivent cesser. Nous n’avons pas tous le même niveau de compréhension ni le même niveau de tolérance.

Alors nous disons que la loi du Talion n’est pas la solution malgré que des acteurs des médias innocents sont frappés, humilités et nous ne pouvons pas en représailles humilier d’autres personnes qui n’auraient rien à voir avec tout cela et peut-être même condamnent ces crimes commis. Mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés et encore moins tendre l’autre joue, il nous faut répliquer. Puisque la justice semble ne pas faire son travail. Les autorités qui devraient traquer et demander aux auteurs de ces crimes perpétrés, explications, réparations et surtout les punir, ne font rien. Certaines élites ont fait entendre leurs voix même si c’est de façon timide.

Nous devons le dénoncer puisque nous pouvons organiser des manifestations de protestation même si c’est en inondant les réseaux sociaux et en boycottant les activités politiques, ou encore en organisant des journées sans presse pour montrer que c’est aux responsables de ce pays de prendre leurs responsabilités. Il nous faut agir maintenant et tout de suite avec cette colère que nous avons en nous. Les lignes peuvent bouger si nous sommes déterminés à nous faire entendre. C’est à nous de défendre notre métier. Car il s’agit là d’une agression ignoble, lâche et barbare que rien du tout ne saurait justifier.

Tous pour un même but, voilà notre force!

S’unir pour agir c’est réussir ensemble

Prompt rétablissement à toi sœur MNF !

Aly Saleh