Aida Mbodj sur l’affaire Sonko : « Le complot pourrait se fissurer »

L’affaire Ousmane Sonko continue d’être au cœur des débats. Aïda Mbodj, avocate du leader du Pastef devant la commission ad hoc, pense toujours que l’affaire « Sweet Beauté » n’est qu’un simple complot. Devant le grand jury, ce dimanche, elle a même évoqué un certain Sms qui étayerai cette thèse du complot.

« A un certain moment, le complot pourrait se fissurer. Parce que, imaginez-vous, que l’un des avocats de Sonko a reçu un sms. On pourrait même dire que Dieu est avec Ousmane Sonko. Parce que le sms qui avait planifié la stratégie qu’on avait élaboré contre Ousmane sonko a bel et bien dit ‘‘Dsk on va le trainer dans la boue mais pas de condamnation parce que ça risque de chauffer le pays’’. On a eu ce Sms qu’on a voulu envoyer à quelqu’un et on s’est trompé pour l’envoyer à l’avocat de Sonko », a déclaré Aïda Mbodj sur les ondes de la RFM