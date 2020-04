Aide alimentaire : Les personnes handicapées oubliées par l’Etat

Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées

Déclaration de la FSAPH sur la distribution de l’aide alimentaire

La Fédération Sénégalaise des Associations de Personnes Handicapées (FSAPH), organisation faitière regroupant l’ensemble des associations nationales de personnes de toutes les catégories de handicap, salue l’initiative du Président de la République d’appuyer les ménages vulnérables, dans le cadre du plan de riposte au Covid 19 et renouvelle son soutien aux autorités dans leurs décisions de protéger les populations.

La FSAPH rappelle que les personnes handicapées, au Sénégal, sont estimées à plus de 15% de la population et vivent, dans leur écrasante majorité, dans des conditions de vulnérabilité consécutive à une situation d’exclusion de fait qui les prive de toutes les opportunités offertes aux autres citoyens.

Elles sont les plus pauvres parmi les pauvres, les plus vulnérables parmi les vulnérables et, donc les plus indiquées pour bénéficier de l’aide alimentaire.

Hélas! malgré les dispositions claires de la Circulaire N°00078/MDCEST/DGDCPE/DDC en date du 1er Avril 2020 du Ministère du Développement Communautaire et de l’Equité Sociale et Territoriale ainsi que les Termes de Références qui l’accompagnent qui font des personnes handicapées à la fois des cibles et des membres des commissions de ciblage, il est noté, dans plusieurs localités du pays, que les autorités administratives – Gouverneurs et Préfets – ignorent royalement les personnes handicapées dans la composition des commissions de ciblage et, dans certaines localités, refusent tout simplement de les recevoir.

Pour nous les handicapés, le processus est mal parti et nous risquons d’être zappés, comme d’habitude, au moment de la distribution de l’aide alimentaire et dilués dans le groupe fourre-tout des vulnérables.

Même dans le concept « apprendre à la maison » initié par le ministère de l’éducation, aucun aménagement spécial n’a été prévu pour les apprenants handicapés.

C’est pourquoi, la FSAPH appelle les autorités compétentes à corriger ces anomalies et à se conformer à la lettre et à l’esprit des dispositions de mise en œuvre du Plan FORCE COVID19 destiné à atténuer les conséquences de la pandémie coronavirus sur les populations dont les plus affectées sont les personnes handicapées.

La FSAPH appelle, notamment, les gouverneurs et les préfets réticents à se ressaisir et à impliquer les personnes handicapées et leurs organisations dans tout le processus de sélection et de distribution comme indiqué dans la Circulaire citée plus haut.

La FSAPH, enfin, renouvelle ses remerciements au Chef de l’Etat et lui rappelle que SEUL UN TRAITEMENT SPECIAL réservé aux personnes handicapées peut garantir leur prise en compte effective.

FAIT A DAKAR

Le 13 Avril 2020

Le Président de la FSAPH

Yatma FALL