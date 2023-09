Al Makhtoum…une boussole éthique et morale pour la jeunesse

SERIGNE MOUSTAPHA SY AL-MAKHTOUM : UNE BOUSSOLE ETHIQUE ET MORALE POUR LA JEUNESSE.

En faisant siennes en 1979 , lors d’une conférence à Keur Dieumb , les recommandations de son Guide et Maitre , Serigne Cheikh Ahmed Tidiane SY Al–Makhtoum , Serigne Moustapha Sy mettait sur pieds un mouvement dénommé « Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty « , dont la mission principale est de conscientiser une jeunesse en proie à une période de crises , de conflits et de révoltes .

Dans le Blog du Sociologue Rebelle, le Pèlerin du Désert, C. A. T disait ceci, je cite : » C’est l’histoire d’un Homme singularisé par une maturité précoce et l’entendement fécond. Il avait l’engagement de rattraper dix ans d’errements de la

jeunesse. Dans le cheminement de la spiritualité, le respect de l’engagement est la marque des hommes véridiques, ceux-là mêmes à qui le Seigneur a offert son hospitalité en les acceptants dans sa demeure royale. Car toute croyance en Dieu demande au préalable le respect des engagements. De 1979 à nos jours, que de privations, de stratégies et de sacrifices consentis pour réorienter une jeunesse égarée et désœuvrée. Le défi était à la fois sociétal et spirituel. Devant le tableau peu reluisant dressé par Serigne Cheikh Ahmed Tidiane SY Al-Makhtoum , il fallait mettre en place un programme réconciliant l’esprit et le corps pour créer une synergie d’action . En plaçant l’ingénierie spirituelle et sociale au cœur de son appel, Serigne Moustapha SY, a pu bâtir la personnalité d’hommes et de femmes pour une société plus juste. En entrepreneur social, il a placé l’éducation et la formation au cœur de son dispositif «, fin de citation.

Dans un contexte marqué par une recrudescence de l’immigration clandestine avec ses conséquences désastreuses tant aux plans social et économique, un chômage endémique et une désespérance des jeunes, notamment de ceux ayant acquis une formation professionnelle et universitaire dont ils ne peuvent rien faire, Serigne Moustapha SY , est attendu à l’occasion du Maouloudou Naby , pour des recommandations et / ou solutions à même de redonner espoir à la jeunesse . En effet , ses cours magistraux sont des atouts considérables pour conscientiser la jeunesse pour la prise d’initiatives hardies en vue de créer des opportunités d’emplois sans discrimination , pour promouvoir la paix dans une société inclusive et l’accès à une justice pour tous et instaurer une politique de répartition égalitaire des ressources .

Serigne Moustapha SY, a très tôt compris que miser sur la jeunesse, c’est miser sur l’avenir, tout en étant une aubaine de développement, particulièrement en matière d’innovation et de transformation sociale.

Serigne Moustapha SY depuis, enseigne que l’avenir de nos sociétés dépendra de leurs capacités d’offrir à leur jeunesse, des possibilités d’émancipation, à leurs capacités d’offrir à cette jeunesse une vie qui ait un sens, des valeurs et de l’espoir.

Une jeunesse comptable de ses actes et ainsi responsable de son futur.

Homme multidimensionnel, visionnaire hors pair, éducateur à cheval sur son temps, pédagogue chevronné, sûrement qu’il reviendra encore cette année à l’occasion du Gamou, dans son antre des champs de courses de Tivaoune la sainte, donner des orientations, indications et recommandations à la jeunesse pour quelle puisse contribuer au développement de la résilience des communautés et à stimuler le progrès.

Alioune AW

Keur Massar