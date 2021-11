Alassane Fall décrypte les enjeux des locales à Mbacké

Les enjeux des locales à Mbacké. Par Alassane Fall

Les élections locales se profilent à l’horizon. Elles constituent un enjeu important de survie pour le pouvoir et ses alliés et un baromètre de positionnement pour l’opposition. Pour exister, c’est maintenant que le travail de massification et de drague des populations doit commencer.

Et Mbacké sera la localité la plus surveillée et la plus convoitée par Gallo Ba et son alliée Madame Mbaye car un troisième larron peut les surprendre et arracher cette ville qui est un symbole dans l’échiquier politique du Sénégal. Perdre Mbacké sera un désaveu pour le Président et un discrédit vis à vis de ses alliés et bienfaiteur. Il sera le coup de grâce à Macky qui abandonnera tout idée.

Le DG Gallo Bâ et Mme Mbaye jetteront tous leurs potentiels politiques dans la bataille de cette ville qu’ils considèrent comme leur fief à ne pas perdre sous aucun prétexte. Pour exister durant ces élections, la population de Mbacké doit songer à son développement et doit l’aborder dans l’unité et choisir Gallo Ba comme leader crédible et charismatique, rassembleur et honnête.

Dans cette bataille des locales, aucun Mbackois ne doit être rejeté, aucun allié ne doit être négligé. Mbacké ne sera pas facile à prendre mais il a les moyens de et ce ne sera pas un exercice impossible, il faut y mettre la volonté et expliquer aux populations dans une bonne approche de communication pourquoi voulons nous changer dirigeant pour accéder à un Mbacké meilleur, émergent et prospère.

C’est maintenant que le prochain maire doit se dévoiler et travailler pour l’acceptation des Mbackois et essayer de dépasser même le crédit de son leader dans la ville. Les Mbackois savent reconnaître les hommes honnêtes. Le prochain maire ne doit pas être ni arrogant ni distant. Il doit être aimant et généreux. Il doit être simple sans toutefois verser dans le populisme. Il doit travailler pour tous les Mbackois et non pour un clan et un cercle d’amis.

Alassane Sall

Mbacké ma fierté.