Alerte…Des médicaments pour bébé contaminés circulent en Afrique (OMS)

Les services de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) déclarent avoir détecté « des produits pédiatriques de qualité inférieure (contaminés) » en Afrique. Ces médicaments sont destinés aux bébés et nourrissons. « Cette Alerte N°6/2022 de l’OMS concerne quatre produits de qualité inférieure, détectés en Gambie et signalés à l’OMS en septembre 2022. Les produits médicaux de qualité inférieure sont des produits qui ne répondent pas à leurs normes de qualité ou spécifications[1]. Les quatre produits sont : Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup et Magrip N Cold Syrup. Le fabricant déclaré de ces produits est Maiden Pharmaceuticals Limited (Haryana, Inde). À ce jour, Maiden n’a pas fourni de garanties à l’OMS sur la sûreté et la qualité de ces produits. L’analyse en laboratoire d’échantillons de chacun des quatre produits confirme une contamination par diéthylène glycol et éthylène glycol en quantités inacceptables. À ce jour, ces quatre produits ont été identifiés en Gambie, mais peuvent avoir été distribués, par le biais de marchés informels, dans d’autres pays ou régions », prévient l’Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP).

Ces médicaments ne sont pas sans conséquences. Ils peuvent être la cause de douleurs abdominales, vomissements, diarrhées, incapacité à uriner, maux de tête, altération de l’état mental et lésions rénales aiguës pouvant entraîner la mort.

Face à la situation, l’OMS « recommande une vigilance accrue au niveau des chaînes d’approvisionnement dans les pays et les Régions susceptibles d’être concernés par ces produits de qualité inférieure. Tous les produits médicaux doivent être approuvés et obtenus auprès de fournisseurs autorisés/agréés. L’authenticité et l’état physique des produits doivent être soigneusement vérifiés. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel de santé. »