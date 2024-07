Alerte météo…Des orages et pluies attendus dans les zones Sud

L’agence nationale l’aviation civile et de la météorologie annonce qu’ « Au cours de cet après-midi jusqu’à demain, des orages et pluies sont attendus dans les zones Sud du pays (Kédougou,Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Tambacounda et Bakel) avec des possibles extensions au Centre. »

Ailleurs, un ciel couvert à passagèrement nuageux sera noté. Ainsi, en raison de la couverture nuageuse, les températures seront en baisse dans les zones Sud et le littoral où les pics ne dépasseront pas 33°C. Par contre, sur Matam et Podor la sensation de chaleur persistera avec des maximas compris entre 38 et 40°C.

Par ailleurs, les vents souffleront majoritairement de secteur Ouest à Sud-ouest voire Sud sur le territoire avec une intensité faible à modérée.