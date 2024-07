CSS : Le parquet fouille dans les tiroirs de la caisse

Le 8 juillet 2024, le parquet a demandé l’ouverture d’une information judiciaire contre Mame Thierno Birahim Bob, Mamadou Sow et d’autres personnes (X) pour des faits présumés d’association de malfaiteurs, de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux, de contrefaçon et d’usage de chèques contrefaits, de faux et d’usage de faux en écritures publiques authentiques et privées.

Le journal Libération renseigne que dans son réquisitoire introductif, le parquet a notamment demandé au juge d’instruction : D’enquêter sur l’organisation financière de la Caisse de sécurité sociale (CSS) via une délégation judiciaire, en examinant notamment la comptabilité et les chèques émis, signés d’avance et mis à la disposition du comptable. Mais aussi de mesurer le degré d’implication et la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques de Thierno Birahim Bob, ce dernier ayant accablé ses supérieurs. Libération fait également état d’une ordonnance d’expertise aux fins d’audit comptable et financier de la CSS, le carnage financier étant provisoirement chiffré à 1.728.463.375 FCFA.

Conformément aux réquisitions du parquet, les deux mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt. Le parquet a également demandé au juge d’instruction de mener une enquête de patrimoine et financière contre tous les inculpés, afin de procéder, le cas échéant, à la saisie et/ou à la confiscation provisoire des biens suspectés provenir des faits incriminés ou d’avoir été utilisés lors de leur commission.