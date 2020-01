Alerte météo ! Poussière sur l’ensemble du territoire

La journée du samedi sera marquée par un temps poussiéreux et ensoleillé sur l’ensemble du territoire, a annoncé vendredi l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANCIM).

Une chaleur diurne sera dans le même temps ressentie sur la majeure partie du pays, notamment sur les localités Sud et Centre où les températures maximales avoisineront 36 ° c, indiqué la structure dans un bulletin de prévision à courte échéance.

A Dakar, le temps sera relativement clément, alors que la fraicheur nocturne et matinale sera de mise sur le pays sur fond de températures minimales oscillant entre 14 et 22 ° c, rapporte le document rendu public.

Les visibilités seront réduites par des particules de poussière en suspension sur les régions Nord du pays tandis que les vents seront de secteur Nord-est et d’intensités faibles à modérées, selon l’ANCIM.