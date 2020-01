Une hausse des prix des denrées : La fausse alerte de l’UNACOIS

La psychose d’une hausse généralisée des prix des denrées s’installe au Sénégal. L’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (UNACOIS) agite l’idée depuis d’une hausse des prix depuis quelques jours. L’UNACOIS se fonde sur les modifications contenues dans la loi des finances pour l’année 2020. Selon l’UNACOIS, ces modifications entraînent une augmentation comprise entre 3 et 12% de l’impôt sur les bénéfices, à savoir celui sur les sociétés. L’UNACOIS demande donc à l’Etat de revenir sur les modifications contenues dans la loi des finances.

Si l’on se fonde sur les modifications contenues dans la loi des finances, à priori, il ne peut y avoir de hausse généralisée des prix, comme tente d’alerter l’UNACOIS. Car, les modifications ne portent que sur la simplification du calcul et la réduction des taux de la Contribution globale unique (CGU), les mesures d’accompagnement des PME et la lutte contre la fraude fiscale et la concurrence déloyale.

Des mesures qui ne peuvent donc avoir aucune incidence sur les prix des denrées, comme veut le faire faussement croire l’UNACOIS. C’est à croire que les véritables préoccupations de l’UNACOIS à propos des modifications contenues dans la loi des finances, portent ailleurs. Y’aurait quelque chose qui dérangerait l’UNACOIS quand des mesures vont être portées dans la lutte contre la fraude fiscale et la concurrence déloyale. D’ailleurs la Direction générale des impôts et domaines (DGID) a apporté quelques clarifications en indiquant que ces modifications « ont plutôt principalement porté, d’une part, sur la simplification du dispositif fiscal pour faciliter l’acquittement volontaire des obligations de déclaration et de paiement des impôts et, d’autre part, sur la réduction des impôts et taxes, notamment au profit des petites et moyennes entreprises (PME) ».

Ce que l’UNACOIS omet de dire volontairement, c’est que, avec certaines dispositions contenues dans la loi des finances 2020, il s’agira désormais de lutter plus efficacement désormais contre la fraude fiscale tout en promouvant une meilleure équité fiscale. Ce que, explique clairement la DGID, à savoir que cette meure conduit à un « ’prélèvement de 12 %, uniquement sur les importations réalisées par les personnes physiques ou morales qui réalisent des activités économiques au Sénégal mais qui ne s’acquittent pas du paiement de l’impôt sur le revenu ».

