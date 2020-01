Le Ministre Dame Diop de l’Emploi de la Formation professionnelle et de l’Artisanat a présidé ce matin un Forum régional sur l’emploi et la formation et a officiellement procédé au lancement du Programme de formation École Entreprise PF2E.

Une occasion pour le Ministre Dame Diop et ses services techniques de présenter à la population de Tamba l’ensemble des opportunités de formation et d’emploi qu’offre le département et les spécificités pour cette région.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn