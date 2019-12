Aliou Cissé en course pour le meilleur entraîneur Africain

Les temps sont durs pour les fameux « sorciers blancs » européens qui ne parviennent plus à rivaliser avec les « locaux » dans la course au titre suprême du « Meilleur entraîneur africain de l’année 2019 ».

Trois prétendants se sont distingués en 2019 par leurs performances et leur charisme: Le Lion sénégalais Aliou Cissé ainsi que les deux jeunes loups : l’Algérien Djamel Belmadi et le Tunisien Mouine Chaabani.

Aliou Cissé est en course pour le titre d’entraîneur de l’année tout comme l’Algérien Djamel Belmadi champion d’Afrique et le coach de l’Espérance de Tunis, Moine Chaabani