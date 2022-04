Aliou Cissé et ses adjoints n’ont aucun statut

Après l’appel lancé aux ministres du Travail, Samba SY, des Sports, Matar BA, et au chef de l’État, Macky Sall, le coach du Jaraaf interpelle les députés.

Après l’appel lancé aux ministres du Travail, Samba SY, des Sports, Matar BA, et au chef de l’État, Macky Sall, le coach du Jaraaf interpelle les députés. « Il est temps que le statut de l’entraîneur soit débattu à l’Assemblée nationale », a plaidé Cheikh Gueye, arguant que « ce n’est pas normal qu’aujourd’hui, Aliou Cissé, et ses collègues n’aient pas de statut. »

Surtout « après tout ce qu’ils ont fait dans ce pays cette année » avec le sacre historique du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) décroché au Cameroun, et la qualification, la troisième et la deuxième d’affilée à la Coupe du monde.

Ce faisant, « ils ont donné de la stabilité politique et sociale, une rentabilité économique, (plus de dix milliards F CFA dans les caisses de la FSF) », selon lui. Par conséquent, « ces gens qui tournent autour méritent un statut » parlant d’Aliou Cissé et de ses adjoints.

L’entraîneur s’exprimait ce vendredi, en marge de la conférence de presse tenue en prélude de l’affiche phare de la 16e journée de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), Jaraaf / Casa Sports, prévue ce samedi 2 avril