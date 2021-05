Aliou Cissé : « Mon contrat prend fin en juin 2022 »

Objet de vives critiques surtout lors des deux derniers matches des Lions en vue des éliminatoires de la Can 2022 et au cours desquels ses protégés ont livré une piètre prestation, l’avenir d’Aliou Cissé à la tête de l’équipe nationale est souvent évoqué.

Mais il reste un peu de temps au technicien sénégalais sur le banc des Lions. « Mon contrat prend fin en juin 2022, c’est ce que j’ai signé avec la fédération », a révélé Aliou Cissé lors de sa conférence de presse ce mardi à Thiès.

Avant d’ajouter : « Je suis là depuis six ans. Le débat n’est pas Cissé, mais de voir comment faire atteindre un objectif que ce soit moi ou un autre entraîneur. Je tends la main à tous ceux qui ont des idées pour la bonne marche de l’équipe. Mais pour le moment, c’est Aliou Cissé qui est là et nous travaillons pour que l’équipe nationale aille de l’avant », dit l’ancien capitaine des Lions de la génération 2002.