Aliou Cissé sur Pape Bouba Diop : « On ne peut pas quantifier son degré de patriotisme »

Aliou Cissé, entraineur de l’équipe nationale du Sénégal et coéquipier de Pape Bouba Diop lors du Mondial 2002 à Séoul réagit sur la disparition du premier buteur de cette édition mondiale précitée.

« Je présente mes sincères condoléances à sa famille, mais aussi à sa femme Marie-Ange et à ses enfants. Je prie que Dieu l’accueille au paradis. Pape Bouba était vraiment quelqu’un de vraiment bien.

Quelqu’un qui aimait son pays, un vrai patriote. On ne peut pas quantifier son degré de patriotisme. C’est vraiment une grande tristesse pour nous, mais Dieu en a décidé autrement. Quand il est arrivé, l’équipe était déjà constituée, il était parmi les plus jeunes.

Je me rappelle son premier match international à Bamako en demi-finale contre le Nigéria. Je peux même dire que c’est ce matche qui l’a révélé aux Sénégalais. Il faisait 35°, on souffrait sur le terrain et on était mené par un but à zéro. Pape avait pris un carton rouge, on jouait à 10 contre 11 pendant presque 130 minutes.

Quand il est rentré sur le terrain, il ne s’est pas dégonflé. Il a montré qu’il était un vrai Lion. Il a marqué l but égalisateur et on avait fini par gagner le match 2 à 1 et on est parti en finale. On peut raconter beaucoup de bonnes choses de lui », relate les Echos.