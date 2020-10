« Aliou Dembourou Sow présentera des excuses publiques » (Djibril War)

Me Djibril War, dans un entretien avec « Le Témoin » s’est exprimé sur la polémique du moment, engendrée par les propos ethnicistes du député Aliou Dembourou Sow. Le juriste et responsable de l’Alliance pour la République, assure que ce dernier fera des excuses publiques aux Sénégalais.

« En tant que Sénégalais, républicain et représentant du peuple, je condamne tout propos, actes de nature à susciter ou engendrer des conflits, confrontations individuelles ou collectives de quelques bords qu’ils viennent. À propos de la sortie malheureuse de l’honorable député et non moins président de Conseil, Alioune Dembourou Sow, je suis surpris des propos qu’on lui a prêtés. Car les collègues députés de l’Assemblée nationale de la majorité comme de l’opposition lui reconnaissent un caractère jovial et serein. Même s’il estime que ses propos ont été sortis de leur contexte comme c’est souvent le cas, il présentera ses excuses publiques au peuple sénégalais. Et je suis convaincu qu’il le fera parce que c’est un homme pieux et très humble« , a-t-il confié dans les colonnes du journal.

Toutefois, Me Djibril War a également dénoncé les réactions de certains politiciens et activistes dans les médias et les réseaux sociaux. « Par la même occasion nous condamnons vivement l’attitude de certaines personnes à l’indignation et la consternation sélectives. Il est inadmissible et injuste que certaines personnes, du monde politique, l’opposition et la société civile réagissent de manière violente dès que des actes et propos sont imputés à des personnes du parti au pouvoir ou des proches du président Macky Sall. Je déplore les réactions de certains hommes et femmes analystes politiques dont les attitudes irresponsable sont dignes des « Radios des Milles et une Collines ». Ces gens s’apparentent même à un appel à une confrontation interethnique» , déplore-t-il.