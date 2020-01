Alioune Badara Cissé : « Je n’aurais jamais limogé Sory Kaba et ceux qui débattent du troisième mandat »

Le médiateur de la République désapprouve les limogeages de Sory Kaba et de Moustapha Diakhaté par Macky Sall après leur sortie sur le 3e mandat.

«Je n’aurais jamais limogé Sory Kaba et ceux qui débattent du troisième mandat. Sory Kaba, je le sais talentueux et pétri de talent. 0n a besoin de lui», a déclaré Me Alioune Badara Cissé à l’émission Grand Jury de la Rfm dont il était l’invité. Et selon « Macky Sall aurait dû seulement faire de fermeté ».

Pour le cas Moustapha Diakhaté, ABC renseigne qu’il travaille à rapprocher l’ex-président du Groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar à l’Assemblée nationale, et le président de la République.

Pour l’éternel question du troisième mandat de Macky, ABC dit s’en référer au Conseil constitutionnel. « Je ne veux pas porter ma voix sur un mandat dont le Conseil constitutionnel est seul habilité à se prononcer. À peine 2020, des appétits apparaissent. On n’a pas besoin de perturber le président de la République», a-t-il lâché.