Alioune Tine : « Il est désormais impossible de faire un 3e mandat au Sénégal »

Les évènements du 23 Juin seront célébrés dans deux jours. Les opposants au régime de Macky Sall entendent battre le macadam ce mercredi. Selon Alioune Tine, grâce au mouvement du 23 juin, cette date marque « une empreinte profonde dans l’imaginaire politique des Sénégalais ».

Pour le fondateur d’Afrika Jom Center, le mouvement du 23 juin a fait ancrer dans les esprits qu’un troisième mandat n’est plus possible au Sénégal. « Ils ont réussi ensemble à bloquer une loi à l’Assemblée nationale. Ils ont réussi à empêcher le 3e mandat du président Wade. Je peux me tromper, mais j’estime qu’il est désormais impossible de faire un troisième mandat au Sénégal. L’impression dans l’imaginaire et dans la réalité de la Constitution d’un pays, la limitation des mandats présidentiels à deux. Bien prendre acte que cet horizon politique et constitutionnel est indépassable », a déclaré Alioune Tine.