Alioune Tine : « La démocratie sénégalaise est malade »

«La démocratie sénégalaise est malade», de l’avis du fondateur de Afrika Jom Center qui note un recul démocratique lors des élections territoriales de janvier dernier. Selon Alioune Tine, pour la première fois dans l’histoire politique du Sénégal, des leaders politiques éminents n’ont pas pu participer à des élections, citant ainsi l’exemple de Khalifa Sall, de Karim Wade, et des problèmes auxquels font face d’autres leaders tels que Barthélémy Dias, Ousmane Sonko, rapporte Sud Quotidien.

Il a pris part hier, mercredi 11 mai, à la journée d’études et de réflexion organisée par l’unité de formation et de recherche (UFR) des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.