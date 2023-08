Alioune Tine : « Moustapha Niasse me pose problème »

Alioune Tine ne comprend pas la position de Moustapha Niass qui reste dans son coin, au moment où le pays est au bord du chaos et les droits des citoyens violés. Selon le président Fondateur d’Africkajom Center, l’ancien président de l’Assemblée nationale n’est pas reconnaissant envers son pays qui lui a tout donné.

« Macky Sall a, à coté de lui, des gens qui, depuis 1970, sont là. Moi, Moustapha Niasse me pose des problèmes. Je ne le comprends pas… », a lâché le Président fondateur d’Afrikajom Center, invité de l’émission Objection.

« Parce que voila quelqu’un qui était à côté d’Abdou Diouf et Senghor qui demandait à la fin de son règne de renforcer la démocratie et les droits de l’homme. D’ailleurs, il avait même créé la communauté des droits de l’homme en 1974, au moment où il y avait aucune institution. Moustapha Niasse a vu tout cela. Quand, on luttait contre le traité contre les mines antipersonnel; la signature, avec Moustapha Niasse ministre des affaires étrangères à l’époque, on était là-bas», a-t-il expliqué.

Pour l’ancien président de la Rencontre africaine des droits de d’homme (Raddho), quand une personne à la chance de traverser tout cela, elle « ne doit pas regarder le pays dans cette situation. Et qu’il ne réagisse pas pour que la paix règne, la réconciliation avec les Sénégalais reviennent. Ce sera une lourde responsabilité qu’il portera par rapport à toutes ses responsabilités; à tout ce qu’il a occupé et représenté comme démocrate, homme de culture au Sénégal, en Afrique, et dans le monde. En plus, il fait partie des hommes politiques les plus cultivés de ce pays », s’est désolé Alioune Tine.

Selon lui, les Sénégalais ont besoin d’un climat politique apaisé. Et que tout le monde doit y travailler dans un pays de plus en plus plongé dans le chaos…