Alpha Thiam (FNDR) : « Le temps du balai a sonné »

Le Parti Forces Nouvelles Dimbali Sa Rew (FNDR), membre de la coalition Diomaye Président, a pris position ce vendredi 22 mai 2026 après la décision du chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de mettre fin aux fonctions du Premier ministre.

Dans un communiqué signé par Alpha Thiam, Secrétaire général du FNDR et Directeur général de l’ADEPME, le parti salue une mesure qualifiée de « forte, courageuse et profondément républicaine ». Selon lui, cette décision marque un tournant majeur dans la restauration de l’autorité de l’État et du respect des institutions.

Alpha Thiam rappelle que le symbole du balai brandi par le Président durant la campagne présidentielle n’était pas anodin : il incarnait déjà la volonté de rupture, de discipline et d’éthique. « Le Sénégal a besoin de stabilité, de sérénité et d’ordre républicain », insiste-t-il, soulignant que cette décision répond aux attentes d’une majorité silencieuse de Sénégalais, lassés des dérives et postures incompatibles avec les valeurs de la République.

Le Secrétaire général du FNDR met également en avant le rôle constitutionnel du Président, garant de la Constitution et chef suprême des Armées, dont l’autorité ne saurait être contestée. Pour Alpha Thiam, Bassirou Diomaye Faye démontre un leadership marqué par « le calme dans l’adversité, le courage dans la décision et la fidélité à l’intérêt supérieur de la Nation ».

Dans un contexte régional traversé par des menaces sécuritaires et des défis économiques, Alpha Thiam appelle toutes les forces vives à se rassembler autour du Chef de l’État afin de préserver l’unité et la stabilité nationale. Il encourage le Président à poursuivre le « nettoyage » de l’espace politique et administratif pour écarter les comportements jugés incompatibles avec les valeurs républicaines.

« Le Sénégal ne se développera que dans l’unité, le travail et la discipline », rappelle-t-il, invitant patriotes, souverainistes et démocrates à accompagner le Président dans la construction d’un pays juste, stable et souverain.