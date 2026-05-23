Ligotée, tête sous l’eau et cheveux coupés…une ado subit une nuit d’horreur

Samedi, une jeune fille de 17 ans a stationné sa voiture à la gare de Firminy, dans le Loire.

Elle a été approchée par les deux jeunes hommes : son frère âgé de 20 ans et son cousin âgé de 19 ans.

Son frère a exigé de consulter son téléphone portable avant de découvrir des messages et des photos montrant la victime avec des garçons.

Fou de rage, il l’a frappée puis tirée hors de sa voiture par les cheveux.

L’adolescente a ensuite été forcée de monter dans le coffre de leur véhicule avant d’être conduite dans une forêt. Les deux individus se seraient arrêtés pour charger une pelle, une pioche et de la ficelle avant d’arriver à destination.

Les mains attachées dans le dos, la victime aurait été menacée de passer la nuit dans un trou creusé par ses agresseurs.

Les deux jeunes hommes lui auraient plongé la tête à plusieurs reprises dans une rivière voisine. La jeune fille a ensuite été ramenée au domicile du frère, où ses cheveux ont été coupés.

Séquestrée durant la nuit, l’adolescente est finalement parvenue à s’enfuir au petit matin avant de trouver refuge dans une boulangerie et d’alerter son père.

Les deux suspects ont été interpellés. Le frère a été placé en détention provisoire, tandis que le cousin a été remis en liberté en attendant les suites judiciaires.

Source : F D