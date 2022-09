Amadou Ba peut-il gagner la bataille contre la vie dure des Sénégalais ?… Par Mamadou Lamine Diallo

C’est apparemment la tâche que lui confie Macky Sall, précisée dans son discours à la nation du vendredi 16 septembre; pas de condoléances aux familles des victimes des routes du Magal et de l’effondrement d’un immeuble à Dakar; discours bâclé et improvisé, mais guerrier, traduisant une certaine panique.

Amadou Ba sera soutenu par l’Ancien DG du budget AM Ba avec qui il a géré l’économie du pays après l’évincement de Abdoul Mbaye. Ils savent ce qu’ils ont fait pour endetter le Sénégal et mettre l’économie dans le pétrin et les Sénégalais dans des trappes de misère.

Ils ont rendu l’économie sénégalaise plus vulnérable aux chocs extérieurs et c’est la flambée de tous les prix, y compris le loyer.

Peuvent-ils changer de paradigme? J’en doute.

Comme leur chef demande qu’ils rencontrent les acteurs économiques et sociaux, ce sera l’occasion pour eux de rencontrer l’entreprise sénégalaise et de comprendre qu’il faut la défendre dans cette situation post covid.

Reste la question de la corruption qui a pris une pente plus forte depuis 2019 avec les marchés gré à gré et les offres spontanées.

A moins que la question économique ne soit qu’un paravent, alors, Amadou Ba serait premier ministre pour dévoiler ses ambitions politiques. Mimi a été défenestrée pour cela. Chez la dynastie FayeSall, quand on mange, on se tait et on obéit.

Mamadou Lamine Diallo