Amadou Toumani Touré revient sur son séjour au Sénégal

L’ancien président malien Amadou Toumani Touré garde de très bon souvenirs du Sénégal, en atteste cette anecdote avec un taximan sénégalais. L’hospitalité du pays de la teranga a, sans doute, fortement marqué ATT lors de son séjour dans la capitale sénégalaise.

Amadou Toumani Touré raconte, lui-même, son long passage au Sénégal « Au peuple sénégalais qui sont nos frères et cousins, je garderai toujours au fond de mon cœur la manifestation de la Téranga sénégalaise faite de courtoisie, de gentillesse et d’affection. J’aurai tout le temps pour vous raconter ce que j’ai vécu au Sénégal. J’y ai fait exactement 5 ans et 8 mois. J’étais comme chez moi au Mali. Je prends deux ou trois petits exemples. La mosquée dans laquelle j’ai commencé à prier depuis mon arrivée à Dakar est une mosquée qui se trouve à l’hôpital Le Dantec, mais vous ne pouvez pas imaginer combien après la mosquée, je suis obligé de saluer toute la mosquée par ce que toutes les mains sont tendues pour me marquer leur affection et cela m’a beaucoup touché. Le deuxième point c’est encore ma salle de sport qui s’appelle Gymnasium. Au début, j’étais un client et un beau jour il y a 3 ans ils sont venus me voir , il m’ont dit “ATT tu ne paies plus”. Et, le dernier point c’est un simple taximan. Un jour, en retard pour aller au sport, j’ai pris un taxi pour y aller. Arrivé, le taximan me regarde, il me dit : “c’est ATT” ? Je dis oui. Il me dit “tu ne paies pas”. Voilà comment j’ai vécu et comment je vivais au Sénégal . Donc à mes frères du Sénégal, je leur dis tout simplement merci . Mes petits fils m’ont appris un peu de wolof “Jerdjef”. Et le dernier mot pour les halpoulards “tchadé ondiarama , tchadé few few, Allah yobon” du fond de mon cœur » a lâché l’ancien Président malien très enthousiaste.