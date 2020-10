Amina Fall fait des révélations sur…Moustapha Diakhaté

Amina Fall tout rouge contre Moustapha Diakhaté : »Ce petit poucet de l’arène politique doit cesser ses manœuvres perfides… »

La récente sortie de l’ancien Président du groupe parlementaire de la majorité (BBY) continue de susciter des réactions au niveau des souteneurs du Président Macky. Madame Amina Fall, Président du Mouvement Femme aide Femmes Jigèen Jokna et, non moins, 2ème adjointe au Maire de la Commune de Ouakam (dep. Dakar) vient de monter au créneau pour déplorer l’attitude de Moustapha Diakhaté.

Pour Amina Fall, cet ancien collaborateur du Président Macky qui est un poids plume, voire un petit poucet de l’arène politique sénégalaise, n’a vraiment aucune leçon de morale et d’éthique à donner à qui que ce soit :

« Sa sortie au vitriol le déshonore et le rapetisse davantage. Elle le prive du peu de crédit, de cette once de dignité qui lui restait, déjà. On n’a pas de leçon à recevoir de ce mécontent. Pour la petite, à la veille de la présidentielle de 2012, en pleine réunion avec l’EMAD (Entente des Mouvements et Associations pour le Développement), il a fait une déclaration on ne peut plus malencontreuse. Il avait demandé, à l’époque, aux jeunes présents pour la circonstance, de s’armer de couteaux et de gourdins pour empêcher la tenue du scrutin. Vous voyez aussi qu’il est un comploteur doublé d’un dealer.

Que tout le monde le comprenne comme tel », a dit Amina Fall. La Secrétaire élue à la Mairie de la Ville de Dakar, de corser sa diatribe : » Moustapha Diakhaté est tout le contraire de ce qu’il veut faire croire au peuple sénégalais souverain. Alors qu’il nous appelait à la révolte, je me levais pour lui dire non et les archives sont là. Il est un va-t-en guerre, un vrai martial qui n’est obnubilé que par le gain facile. Et heureusement que nous étions des jeunes résolument engagés pour le développement de notre cher pays. »

Et Amina Fall, partisane du » Macky », de poursuivre : » Aujourd’hui, il est un secret de polichinelle que de dire qu’il est à la solde de gens ayant des agendas bien cachés. Il est un pion de sous- marins qui ont peur de se dévisager à temps. Ce qu’il vient de dire sur l’honorable député Aliou Dembourou Sow ne cadre aucunement d’avec la vérité. C’est des accusations nulles et non avenues qu’il veut coller sur la peau de ce serviteur infatigable du Président Macky qu’est le Président du Conseil départemental de Ranérou-Ferlo et, par ailleurs, Coordonnateur de la Convergence des Éleveurs pour l’Emergence du Sénégal ( CEES). » avant de poursuivre

« J’ai eu à travailler avec celui-ci dans le cadre de l’élevage, au niveau de la massification et de l’élargissement des bases du parti présidentiel. Il n’a rien donc à se reprocher. Je vois en lui un homme humble, courtois, travailleur et brave ami de la paix. Le Sénégal a une tradition de paix sociale et de concorde nationale cimentées , surtout, par cette pratique ancienne du cousinage à plaisanterie. Les ethnies qui y vivent sont en parfaite intelligence. Et c’est faire preuve de très mauvaise foi que de vouloir agiter des questions d’ethnicisme et de ce même acabit… », a fait savoir Amina Fall.

Ibrahima NGOM