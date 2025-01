Aminata Toure dénonce la «crise de l’éthique et de la morale»

L’ancienne Premier ministre du Sénégal et nouvelle alliée de Pastef (Pouvoir), Aminata Touré, a pris fermement position contre ce qu’elle qualifie de « crise de l’éthique et de la morale », lors d’un panel organisé par le Cadre de Réflexion Démocratique et Patriotique (CRDP-50), elle a mis en lumière les défis auxquels la société sénégalaise et, plus largement, africaine, fait face.

Dans son discours, Mimi Touré a souligné que cette crise morale affecte tous les niveaux de la société. « Nous vivons une crise d’éthique à tous les niveaux, » a-t-elle déclaré.

« Des stocks médicaux destinés à être gratuits sont vendus illégalement dans des dispensaires, et à chaque opportunité face au bien public, certains choisissent de se servir d’abord. »

Elle a également appelé à une « révolution de l’éthique et de la morale », insistant sur le fait que les lois, bien qu’importantes, ne sont que le reflet des valeurs d’une société.

« C’est la révolution de l’éthique et de la morale qui doit être envisagée parce qu’au fond les textes de loi sont le reflet de notre société car la loi est une codification », a-t-elle affirmé dans des propos rapportés par nos confrères de Pressafrik.

Le Cadre de Réflexion Démocratique et Patriotique (CRDP-50), structure organisatrice du panel, vise à accompagner la dynamique de changement au Sénégal.

Selon ses initiateurs, cette plateforme ambitionne d’être un « outil de commerce d’idées prospectives s’appuyant sur la force de l’intelligence collective pour impulser l’autonomie de la pensée ». L’objectif est de permettre au pays de mieux appréhender les enjeux de sa souveraineté et de son développement.