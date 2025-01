Aminata Touré, la grande dame (Par Jean Pierre Faye)

Aminata Touré, la grande dame.

Aminata Touré dit Mimi Touré , cette grande dame qui traduit l’élégance républicaine personnifiée hante le sommeil de certains tapis dans l’ombre qui n’arrivent toujours pas á digérer la résilience dont elle a fait preuve et l’amour que lui voue la majeure partie de la population malgré les médisances et les calomnies á son égard.

Le raffinement dans sa façon de véhiculer ses propos met en évidence le » step » et son » mindset » qui font la différence entre elle et ses pseudo-ennemis qui sont des fans encagoulés.

L’ affaire Jérôme Bandiaky, qui pour certaines personnes était une opportunité de porter atteinte á la réputation de Mme Mimi Touré peuvent se terrer ,encore hiberner comme ils savent bien le faire en ces moments de reddition des comptes car pour une affaire qui remonte á 10 ans et dont la grande Dame citée plus haut n’avait ni le pouvoir de désigner Mr Bandiaky pour sa sécurité , ni la maison oú il devait loger, relève de la mauvaise foi.

Comme le dit souvent le coordonnateur national de Mimi 2024, Moustapha Dieme un de ses collaborateurs depuis plus de 30 ans : » Elle a toujours porté en bandoulière l’éthique et l’intégrité. « .

Il est aussi malsain et absurde de vouloir faire croire par la manipulation que Mme Amina Touré serait liée á un quelconque détournement de deniers publics sachant que si Macky Sall en son temps avait eu une once de preuve il n’aurait pas hésité une seconde á la conditionner ou á la mettre en prison. Mimi Touré la blanche colombe c’est mimi comme disent les amis et fans, la bave ne l’atteindra jamais.

Mimi Touré , Touré mandémory Wa Senegal nio le beugue.

Diomaye ak Sonko contane na niou si yow.

Keep going ,Time will tell.

Par Jean Pierre Faye