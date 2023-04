Amnistie, parrainage : Les points phares à discuter au dialogue national

L’amnistie de Khalifa Sall et de Karim Wade et le système de parrainage seront inscrits en lettres d’or, si l’appel au dialogue lancé par Macky Sall aboutit. Mais, d’ores et déjà, selon Source A dans sa parution de ce vendredi, ledit parrainage ne va pas être abandonné, comme le souhaitent beaucoup. Il sera plutôt retouché et amélioré.

Mais pour la tenue de ces concertations auxquelles Karim Wade refuse de prendre part, ajoute le journal, le président de la République devra se départir de son ‘’ni oui, ni non’’. Sans compter le fait que le dialogue ne saurait être acté avant que les mille et un procès intentés contre Ousmane Sonko ne soient scellés.