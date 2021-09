(ASAS) SUTSAS-SUDTM-SAT-SANTE/D- CNTS/Santé AND GUEUSSEUM

And Gueusseum reprend les négociations avec le gouvernement

L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) SUTSAS-SUDTM-SAT-Santé/D-CNTS/Santé AND GUEUSSEUM informe ses militantes et militants ainsi que ses sympathisants de la reprise des négociations sectorielles avec le Gouvernement qui démarrent avec le Ministère de la Santé et de l’Action sociale le 15 septembre 2021.

Celles-ci se poursuivront avec d’autres rencontres à partir du 20 septembre courant pour se terminer après le Grand Magal de Touba par la tenue d’une séance plénière avec le Gouvernement.

Par conséquent, suite à l’interpellation de plusieurs camarades et d’une bonne partie de la presse, l’ASAS AND GUEUSSEUM, pour éviter tout amalgame ou confusion, déclare qu’elle n’est mêlée à aucune activité de grève dans la période et avisera le moment opportun.

Dakar, le 12 septembre 2021

Pour le Directoire,

Le Vice-Président

Sidya NDIAYE