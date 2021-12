ANPS/Diourbel : Abdou Dia aux commandes

L’ Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS) a désormais sa section dans le Baol. C’est Abdou Dia qui est élu pour un mandat de quatre ans par les journalistes sportifs de la région de Diourbel. Le président Abdoulaye Thiam accompagné du secrétaire général Mor Bassine Niang, et d’une délégation qui ont effectué le déplacement jusqu’à Diourbel pour assister à la cérémonie d’installation du bureau régional après Thiès, Saint- Louis, Matam et Louga.

Selon le président de la structure de journalistes sportifs, cette activité est la suite logique d’une politique de maillage national inscrit dans l’agenda de l’Anps.

Poursuivant son propos, il demande à la section de s’inspirer de celle de Thiès qui fait preuve d’un dynamisme reconnu de tous. D’ailleurs, une discrimination positive permettra à la structure mère de prendre en charge des correspondants des régions lors des championnats internationaux afin de les motiver. Le président Abdoulaye Thiam s’est aussi engagé d’accompagner les journalistes sportifs dans la formation et le renforcement de capacité afin de mieux les outiller.

Prenant la parole, Abdou Dia s’est félicité du choix porté sur lui et s’est engagé avec l’équipe régionale, d’organiser un Gala pour rendre hommage aux doyens et aux sportifs émérites de la région. Il a en outre fait un plaidoyer auprès du bureau national pour un accompagnement dans la formation professionnelle des journalistes et reporters sportifs des départements de Bambey, Diourbel et Mbacké.

Le chantier de la massification fait aussi partie de son agenda afin d’impliquer tous les journalistes dans les actions de l’association.

La cérémonie s’est déroulée en présence du directeur du stade Cheikh Diouf, représentant L’Inspecteur des sports empêché, du directeur technique régional de Football Ibrahima Dacosta ainsi que d’autres sommités du monde sportif de Diourbel.