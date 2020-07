Ansoumana Dione : « Abdoulaye Diouf Sarr, Parrain des malades mentaux »

Connu pour son engagement à défendre les malades mentaux, Ansoumana DIONE, devenu Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, se montre désormais très attaché à son Patron Abdoulaye DIOUF SARR qu’il ne cesse de défendre avec courage et détermination. Aujourd’hui, il donne les raisons qui l’ont poussé à accepter de travailler aux côtés de celui qu’il surnomme « Monsieur Covid-19 ».

D’accord, je tiens à préciser que j’avais refusé un contrat pour des ministres en charge de la Santé au Sénégal. Pour cause, ils me faisaient cette proposition, pour que je cesse de défendre les malades mentaux qui, à leurs yeux, ne méritent aucune assistance. Mais, avec le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR, c’est tout le contraire. Dès son arrivée au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, il a aussitôt reconnu notre ambition envers cette couche vulnérable de notre société et s’est engagé depuis lors à nous accompagner pour traduire la vision de son mentor, le Président Macky SALL, à l’endroit des personnes démunies.

Et, c’est avec l’avènement de la Covid-19 que j’ai senti le besoin de collaborer avec celui qui m’a toujours considéré comme un frère. Car, pour gagner cette guerre sanitaire, il a besoin de toutes les compétences à ses côtés. D’ailleurs, c’est cela qui explique mon enrôlement dans son équipe et ma promptitude à le soutenir, notre pays ayant besoin d’une union autour du courageux Capitaine de guerre qu’il est, par la grâce de Dieu, pour libérer notre population de cette invasion. En clair, le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR mérite l’appui de tous, vu les résultats qu’il réalise dans ce sens et très bientôt pour les malades mentaux qu’il parraine de son propre gré.

Dakar, le 03 juillet 2020,

Ansoumana DIONE, Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale