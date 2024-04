Ansoumana Dione démarre le retrait des malades mentaux de la rue

L’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), sera dans la Ville de Fatick, ce mercredi 24 avril 2024 vers 10 heures, pour y démarrer le retrait des malades mentaux de la rue. Après Kaolack et Dakar, Ansoumana DIONE sera l’hote du Maire Matar Ba pour cette opération purement humanitaire, visant à leur assurer gratuitement une prise en charge totale au grand bonheur de la population locale, en générale et des familles des malades mentaux errants, particulièrement.

Tout cela pour démontrer combien il est important pour cette Association de dérouler avec autant de courage et d’enthousiasme, son programme de retrait des malades mentaux de la rue, leur présence massive dans les artères principales de nos différentes grandes villes, constituant un danger pour la sécurité publique. Une fois admis dans l’Ambulance du Centre Ansoumana DIONE, ces malades seront présentés au Psychiatrie du District sanitaire de Kaolack et vont séjourner audit Centre situé à Bouchra.

A Fatick, Ansoumana DIONE et compagnie marqueront un passage à la Mairie pour rencontrer les autorités locales, pour plus d’informations sur leurs œuvres sociales. L’une des objectifs de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), consiste à réduire de façon drastique le phénomène de l’errance des malades mentaux qui ne cesse de ternir l’image de notre pays, réputé être de Teranga, d’entre-aide et de solidarité. C’est pourquoi, tout le monde doit pouvoir y contribuer.

Kaolack, le 24 avril 2024,