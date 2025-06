Ansoumana Dione donne son avis sur la candidature de Sonko…en 2029

Election présidentielle de 2029 : Ousmane SONKO pourra-t-il être candidat ? La réponse claire d’Ansoumana DIONE

Le Président du PASTEF, Monsieur Ousmane SONKO, Premier Ministre du Sénégal, pourra-t-il être candidat à l’élection présidentielle de 2029 ? Avec le fameux slogan « Diomaye moy SONKO », c’est à dire que les deux se valent, il serait impossible d’évoquer le contraire de ce qui avait permis à l’actuel Président de la République, de remporter l’élection présidentielle du 24 mars 2024.

Evidemment, le Président Bassirou Diomaye FAYE devra se présenter à la toute prochaine élection présidentielle, pour deux raisons essentielles. D’abord, il devra être évalué sur son premier mandat, par rapport à ses réalisations. Ensuite, pour que le PASTEF puisse confirmer son slogan considérant que Diomaye c’est SONKO. Sinon, ils auraient presque trompé les sénégalais, ce qui risquerait d’être si fatal à leur Parti.

Si, par extraordinaire, le Président Bassirou Diomaye FAYE renonce à sa candidature pour laisser la place au Premier Ministre Ousmane SONKO, ce dernier peut ne pas obtenir la confiance des électeurs pour un premier mandat. C’est la raison pour laquelle, ils auraient tous les deux intérêts à se conformer à leur slogan en admettant que l’actuel chef de l’Etat puisse briguer un second mandat.

Déjà, le temps passe et, jusqu’ici, les populations ne sentent pas encore le gouvernement pour la résolution de leurs problèmes. A part le Président de la République et son Premier Ministre, les sénégalais peinent à voir certains ministres, tellement qu’ils se sont montrés presque inactifs, face à la situation économique et sociale, assez catastrophique du pays. Le système de santé souffre et l’Etat tarde, jusqu’ici, à réagir.

Aujourd’hui, le Président Bassirou Diomaye FAYE et son Premier Ministre Ousmane SONKO gagneraient à fédérer toutes les forces vives de la nation autour de l’essentiel. Aucune nation ne peut aspirer au développement, sans l’union des cœurs et des esprits. Face à la recrudescence des violences, des cas de meurtres et d’assassinats, sans compter le problème du chômage, entre autres maux qui gangrènent notre société, il est impératif que nous nous mettions tous au travail pour le bien-être des populations.

Pour ce faire, les nouvelles autorités doivent œuvrer pour pacifier davantage le climat politique qui demeure et reste très tendu depuis quelques temps. Que l’on se détrompe, chacun en ce qui le concerne, nous sommes des citoyens sénégalais et non des ennemis comme nous le voyons.

Le 12 juin 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)