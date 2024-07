Ansoumana Dione reçu par le ministre de la santé

Les nouvelles autorités ne veulent pas être en reste sur le projet d’Ansoumana DIONE, pour la prise en charge et la réinsertion sociale des malades mentaux. Le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Docteur Ibrahima SY a reçu le plus grand défenseur de cette frange très vulnérable de notre population. Cette audience qui s’est tenue dans une atmosphère cordiale et bien fraternelle, a eu lieu ce mardi 09 juillet 2024 vers 19 heures dans le bureau du Ministre. D’emblée, le Docteur Ibrahima SY s’est engagé à soutenir Ansoumana DIONE dans sa noble mission humanitaire et conformément à la vision du Président de la République, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE.

Ainsi, plusieurs points importants ont été abordés pour faire améliorer les tristes conditions de vies des malades mentaux. Sur la proposition du Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), le Ministre Ibrahima SY a accepté la célébration de la Journée Mondiale de la Santé Mentale, le 10 octobre prochain, au Centre Ansoumana DIONE de Kaolack, situé à Bouchra. Mieux, l’autorité sanitaire a bien promis de s’investir personnellement pour une réussite sans précédente de cette manifestation très attendue par l’ensemble des familles victimes de maladies mentales. Kaolack sera donc à l’honneur pour cette présente édition.

Le 10 juillet 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)