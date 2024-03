Anta Babacar Ngom…l’ARC de triomphe pour l’émergence du Sénégal

ANTA BABACAR NGOM : L’ARC DE TRIOMPHE POUR L’EMERGENCE DU SENEGAL

La quarantaine révolue cette année qui marque sa première participation à une élection présidentielle. Casquette bien vissée entourée de toutes les classes d’âge, silhouette digne d’une femme forte, déterminée et très engagée, Anta BABACAR Ngom la seule femme candidate à l’élection présidentielle du 24 Mars a une vision claire du Sénégal d’après Mars 2024.

Son combat pour les changements majeurs du Sénégal a vite fait le tour des chaumières pour convaincre plus d’un électeur sénégalais lors de l’étape du parrainage. A travers un slogan porteur Anta BABACAR soutient avec force que l’heure de la relève citoyenne a définitivement sonné au Sénégal. Pour s’en convaincre la Présidente du Mouvement citoyen ARC a décidé de briguer le suffrage des Sénégalais le 24 mars 2024. Son équipe de campagne composée de toutes les classes d’âge très engagés ne lésine sur aucun moyen pour gagner cette cruciale élection présidentielle au Sénégal.

Dans son programme politique aucun secteur n’est épargné.

Une vision articulée bien chiffrée pour relever les défis de l’heure au Sénégal. Ils n’étaient pas nombreux ceux qui prédisaient son ascension fulgurante à l’étape du parrainage pour l’élection présidentielle au Sénégal.

En effet selon ses détracteurs Anta BABACAR à travers son âge relativement jeune et son manque d’expérience en politique n’avait aucune chance de passer devant des politiciens bien connus sur l’échiquier politique dont d’anciens Premiers ministres et d’autres leaders politiques présents dans l’arène depuis plus de 30 ans.

Anta BABACAR Ngom contre toute attente a surpris son monde à travers un discours accrocheur et une présence sur le terrain. Les maîtres mots qui vaillent pour Anta BABACAR : l’organisation et la méthode. En témoignent ses nombreuses tournées dans la verte Casamance, dans le Baol des profondeurs, le Sine et la Saloum, à Louga, Saint Louis mais également dans la banlieue Dakaroise et au Nord du Sénégal jadis considéré comme le « titre foncier » du Président Macky Sall.

Son discours bien structuré clair et accessible, la native de Pikine banlieue dakaroise Anta BABACAR Ngom séduit son auditoire en touchant du doigt les maux qui gangrènent la société sénégalaise. Les thématiques sur la corruption, l’emploi des jeunes, l’émigration irrégulière, l’éducation, la formation professionnelle et la Santé figurent en bonne place dans son programme politique. D’autres secteurs prioritaires comme l’Agriculture, l’élevage, la pêche, le tourisme, l’artisanat et les ressources naturelles comme le pétrole et le gaz figurent en bonne place dans son programme politique. Anta BABACAR Ngom à travers sa riche et enrichissante expérience dans le secteur privé sénégalais se positionne comme un success story à montrer à la jeunesse africaine. Ses positions tranchées sur la gestion des affaires publiques, l’obligation de rendre compte, la redevabilité méritent une attention toute particulière.

A ce propos l’économie sénégalaise et même au-delà de nos frontières après les durs moments de la Covid-19 vit aujourd’hui une résilience qui mérite une thérapie de choc selon les propres termes de la Présidente du Mouvement citoyen Alternance pour une relève citoyenne ARC.

Anta BABACAR Ngom a une carte à jouer dans les futurs changements qui attendent le Sénégal. Son programme politique et sa vision pour un Sénégal de Justice et de Paix trouveront sans aucun doute un écho favorable auprès des électeurs sénégalais qui s’attendent à des changements majeurs quant à l’avenir du Sénégal. Son seul et unique rêve est de hisser le Sénégal vers les Nations qui font la fierté du Monde.

Moustapha NDIAYE