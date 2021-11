Antoine Diome vole au secours des préfets et sous-préfets

Critiqués et accusés de rouler pour le pouvoir en place, les préfets et sous-préfets ont trouvé protection et réconfort venus du ministre de l’Intérieur, Antoine Felix Diome. « Cette administration territoriale, le travail des femmes et des hommes qui la composent est exemplaire, par leur engagement et leur dévouement au service exclusif de l’Etat », a indiqué le ministre de l’Intérieur.

« Vous, fonctionnaires émérites, gouverneurs de région, préfets de département, sous-préfets d’arrondissement, nous vous renouvelons notre confiance, notre soutien. Vous êtes les piliers sans lesquels aucune action publique efficace ne peut être réalisée. Nous le savons tous, vous constituez l’épine dorsale de la République et la coordination de toutes les actions qui se font au niveau régional, départemental et au niveau des arrondissements. De nuit comme de jour, vous ne ménagez jamais d’effort pour être au service exclusif des populations. Si les gens ne savent pas, Dieu, lui, Sait ce que vous endurez », a ajouté Antoine Diome.