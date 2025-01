Après 5 ans au poste de Trésorier général…Abdoulaye Fall passe le témoin

Le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 22 janvier a donné l’information relative au remplacement Abdoulaye Fall , inspecteur du Trésorier par Ousmane Sène, précédemment Fondé de pouvoir au Trésor public.

Abdoulaye Fall qui a fait 05 bonnes années (2020- 2025) a effectué un excellent travail comme Trésorier général à la Direction générale de la comptabilité et du Trésor. après avoir passé 05 ans comme Payeur Général

Un riche parcours d’un homme multidimensionnel qui a marqué son empreinte partout où il est passé.

Homme du sérail, Abdoulaye Fall s’est construit une solide et bonne réputation de par sa parfaite connaissance des rouages de la comptabilité publique. De manière unanime, il est peint comme un homme d’une courtoisie légendaire, d’une piété et d’une générosité débordante, d’une simplicité, d’un sérieux et très effacé.

Autant de qualificatif qui est soutenu par une compétence démontrée durant toutes les années passées au poste de Trésorier général.

Depuis plus d’une trentaine d’années, Abdoulaye Fall a servi avec honneur et fidélité l’administration sénégalaise depuis sa sortie en 1989 du Centre de Formation et de Perfectionnement de l’administration ( CFPA) comme contrôleur. Tour à tour, l’homme de Bambey a fait, Louga durant 10 ans, Diourbel, Ziguinchor, Mbacké pour ne citer que ces villes là. Une autre formation de deux ans dans la prestigieuse école nationale de l’administration ( ENA) où in sort avec le diplôme d’élève inspecteur du Trésor.

Avec ce riche et valeureux parcours, Abdoulaye Fall a été élevé dans tous mes ordres nationaux. Autant de distinctions et de décoration pour cet homme d’état chevronné.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn