Après Idy-Macky…les ennemis Barth et Moussa Diop se retrouvent

Coup de Maitre : Barth et Me Moussa Diop deviennent de « Supers amis »

Décidément on ne comprendra jamais assez le système politique sénégalais. Alors qu’on n’en a pas encore fini avec l’enrôlement catastrophique de Idy-Kirikou Seck dans le gouvernement, un nouveau front vient de naître. Une alliance qui sûrement va faire plus parler que celle entre le nouveau président du Conseil Économique Social et Environnemental et le Chef de l’Etat.

En effet, hier, les « pires ennemis » sont devenus les meilleurs amis du monde. Ousmane Sonko a réussi un coup de maître. Le leader du Pastef a réussi à réconcilier Barthélemy Dias et Me Moussa Diop qui, il n’y a pas longtemps, ont soldé leur compte en justice. Le maire de Mermoz-Sacré Cœur doit, même, se présenter ce mercredi 24 Novembre au Tribunal pour répondre à l’ancien Directeur de Dakar Dem Dikk qui l’accuse de diffamation et injures.

« Je tiens à remercier très sincèrement mes frères Me Moussa Diop et Barthélémy Dias d’avoir répondu favorablement à mon invitation et accepté de résoudre leur malentendu à l’africaine. « Reroo amul, ñakka waxtaan na am », voilà comment le leader du Pastef a annoncé cette paix des sur sa page Facebook.

Sur les plateaux télés celui qui disait toujours : « Ken meunouma Var », à savoir Me Moussa Diop est, désormais, rattrapé par la Var comme le montre ces vidéos ci-dessous.

Barth connu pour son franc-parler ne se tire-t-il pas une balle en acceptant cette alliance ? Et accepter de faire la paix avec Me Moussa Diop à quelques heures de son procès discrédite Dias-fils qui, sur les réseaux sociaux, commence déjà à être la risée pour certains. Mais bon comme le dit l’adage wolof : « Reroo amul, ñakka waxtaan na am ».

Une est chose est sûre, l’opposition est en train de se préparer pour faire face à Macky Sall.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru