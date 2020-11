Adama Gaye, l’hypocrite et le déshonneur intellectuel

Il serait temps d’en finir avec Adama Gaye, ce penseur de carton-pâte et sa philosophie poudre-aux-yeux de quatre sous issue des boudoirs mondains. Ce journaliste qui n’est ni trop bête ni trop imbu de lui-même pour regarder les choses en face le sait bien : ce qu’il fait est moralement indéfendable. Il est tel l’escroc qui se nourrit de la vanité des autres et de leur ignorance.

Rien ne peut permettre de justifier l’hypocrisie apparente qui reste, en dehors de tout code moral, l’apanage d’enquiquineurs patentés, de dérisions de la société, de ce vaurien à la merci d’un conflit qui lui permettra de passer pour un défenseur des causes justes, le temps de se refaire une virginité avant qu’il ne commette le prochain « viol des règles de l’interprétation honnête et de la méthode historique » (Raymond Aron).

Le sieur Gaye estime que « personne ne peut trouver chez lui une quelconque petitesse « . L’hypocrisie et le mensonge ne définissent pas la grandeur à ce que je sache ? Or, il (Adama Gaye) est l’incarnation parfaite de ces qualificatifs.

La seule chose qui irrite ce thuriféraire, son problème avec Mouhamadou Makhtar Cissé (MMC) est que : ce dernier ne répond pas à ses innombrables messages d’excuses et demande de soutien. Qu’il ose nier !!

Il incarne le déshonneur intellectuel

L’intellectuel ou plutôt un flagorneur tel que Adama, lorsqu’il verse dans le banditisme, s’avère plus dangereux que le plus dur des malfrats et le plus endurcis des brigands. C’est un barbare à visage humain qui envahit les réseaux sociaux. Ces agissements ne sont que mensonges et volontés de faire grossir son égo. Adama Gaye est un homme que nous montrons du doigt. C’est un personnage vulgaire, bruyant et scandaleux. Avec lui pas besoin de se montrer moral, encore moins lucide. Sa plume trempée dans sa liqueur, il devient fanfaron et orgueilleux, très fantasque.

Il se dit « dragon » ? Parfois le porc touche au vin…

LA PENSÉE JUSTE, LA PAROLE VRAIE, L’ACTE SENSÉ !!

Fadiga. P