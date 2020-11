Macky envoie ses ministres au front…Latif va tout gâcher

Les ministres face à la presse : Latif Coulibaly, pire interlocuteur des journalistes

Les ministres du nouveau gouvernement du Président de la République Macky Sall vont se mettre au charbon. Le Président de la République a choisi de mieux communiquer avec le peuple sur les activités gouvernementales, en donnant une injonction à ses ministres de se soumettre à l’exercice de s’adresser régulièrement à la presse. Les ministres devront s’habituer à cet exercice de s’adresser à la presse à chaque que celle-ci aura besoin d’elle. Un exercice qui risque d’être fastidieux pour certains ministres habitués au jeu du cache-cache face à la presse. Mais ils vont y faire face, c’est le nouveau style que compte imprimer le Président Macky Sall.

Le Président de la République envoie ainsi ses ministres au massacre. Notamment, ceux qui sont habitués à créer des scandales ou qui méprisent le peuple. Parfois, c’est avec du dédain ou de la méprise, certains ministres s’adressent enfin aux Sénégalais, après avoir été à l’origine de nombreux scandales. Avec le nouvel exercice auquel leur prête le Président Macky Sall, ils devront choisir leur manière de s’adresser à la population, au risque de se couper d’elle. Ils sont avertis et appelés à tenir compte de la nouvelle réalité.

Seulement, il y a un personnage dans ce gouvernement qui risque de tout foutre en l’air. Le Président de la République Macky Sall a choisi d’envoyer au charbon ses ministres qui devront se déparer de leurs arrogances, mais celui qui risque de tout foutre en l’air est, tenez-vous en bien ! Le secrétaire général du gouvernement, pourtant son porte-parole Abdou Latif Coulibaly.

Ancien journaliste, Abdou Latif Coulibaly est pourtant le pire interlocuteur…des journalistes. Abdou Latif Coulibaly aime quand, il n’a plus d’arguments face à la presse et qu’il n’a pas d’arguments, snober du genre « je suis journaliste ». Abdou Latif Coulibaly veut parfois impressionner. Seulement qu’il en soit conscient ou pas (c’est selon les questions de la presse), il n’est plus journaliste. Pire, il s’est transformé en plus grand laudateur du pouvoir. Il est celui qui va tout gâter dans la nouvelle stratégie du Président Macky Sall, en produisant l’effet contraire, en braquant toute la presse contre ce dernier.

La rédaction de Xibaaru