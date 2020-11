Communication Gouvernementale : Les ministres face à la Presse !

Le gouvernement du Sénégal compte changer sa stratégie de communication. Dans un communiqué rendu public ce lundi, il compte « organiser tous les 14 jours, une conférence de presse appelée : »le Gouvernement face à la presse » « . Le document précise que la première séance aura lieu ce mardi 24 Novembre 2020.

Autour du ministre porte-parole du Gouvernement, un certain nombre de ministres comme celui de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, son collègue de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Moussa Baldé, Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Alioune Ndoye, ministre des Pêches et de l’Economie maritime, Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce et des PME, Dame Diop, ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion et Moïse Sarr, secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’extérieur.

Toute la presse est invitée à participer à ces séances de questions-réponses avec les ministres sous la coordination du ministre porte-parole du gouvernement.