Où sont passés les 2 milliards de la Banque Mondiale…pour les Jeunes ?

L’État du Sénégal avait lancé un vaste programme dénommé Projet d’Employabilité des Jeunes par l’Apprentissage non formel (PEJA) pour appuyer l’apprentissage dans les métiers de l’artisanat traditionnel. Un projet financé par la Banque Mondiale à hauteur de 30 milliards de Fcfa et lancé dans 17 départements du Sénégal et qui visait 32000 apprentis répartis dans 8000 ateliers à travers tout le pays.

Au moment où le chef de l’État compte mettre en place un nouveau Conseil national pour l’insertion et l’emploi des jeunes, L’Observateur s’interroge sur les 2 milliards déjà décaissés sur les 30 du projet PEJA.

Seulement, deux (2) ans après son lancement, PEJA est toujours au point mort. Le projet est à l’arrêt au motif que le cabinet d’experts choisi n’a toujours pas recensé les professionnels concernés. Sur 7000 maîtres d’apprentissage testés, seuls 3000 ont été retenus à l’issue de l’examen. Il a été choisi au moins 3 apprentis par maître d’apprentissage pour un total de 32 000 jeunes formés à l’horizon 2024.

Aujourd’hui, aucun maître d’apprentissage n’a pu bénéficier de matériel et aucun jeune n’a été instruit. Les artisans du fichier devaient recevoir chacun une somme de 150 000 Fcfa. Mais, là encore, les bénéficiaires n’ont encore rien reçu, selon Aly Sow coordonnateur des organisations professionnelles et artisanales (COPES). Selon lui, les ministères préfèrent dépenser les financements en séminaires et en réunions.